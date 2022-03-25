وفاة 3 أطفال فلسطينيين بحريق منزل في مخيم السبينة بسوريا

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان: إن "فريق الإطفاء في مركز شرطة السبينة توجّه إلى المنطقة المذكورة، بعد الإبلاغ عن اندلاع حريق؛ حيث كانت ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى مؤلف من طابقين".

وأوضح البيان، أن "رجال الإطفاء أخمدوا الحريق، وانتشلوا جثث الأشقاء: حسناء (11 عاما)، وعلي (ستة أعوام)، وإبراهيم (أربعة أعوام)، وهم أبناء اللاجئ محمد علي محمد إسماعيل من عشيرة الشمالنة الفلسطينية".

وذكرت الداخلية السورية أن "سبب الحريق سقوط مدفأة المازوت في إحدى الغرف؛ ما أدى إلى اشتعال النيران، وحال دون خروج الأطفال".

ويقع المخيم، وسط بلدة السبينة على مسافة 14 كيلومتراً جنوبي العاصمة دمشق.