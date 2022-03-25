الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة 3 أطفال فلسطينيين بحريق منزل في مخيم السبينة بسوريا

وفاة 3 أطفال فلسطينيين بحريق منزل في مخيم السبينة بسوريا
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

قضى ثلاثة أطفال، مساء الخميس؛ جراء حريق في منزلهم بشارع المدارس في مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق في سوريا.

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان: إن "فريق الإطفاء في مركز شرطة السبينة توجّه إلى المنطقة المذكورة، بعد الإبلاغ عن اندلاع حريق؛ حيث كانت ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى مؤلف من طابقين".

وأوضح البيان، أن "رجال الإطفاء أخمدوا الحريق، وانتشلوا جثث الأشقاء: حسناء (11 عاما)، وعلي (ستة أعوام)، وإبراهيم (أربعة أعوام)، وهم أبناء اللاجئ محمد علي محمد إسماعيل من عشيرة الشمالنة الفلسطينية".

وذكرت الداخلية السورية أن "سبب الحريق سقوط مدفأة المازوت في إحدى الغرف؛ ما أدى إلى اشتعال النيران، وحال دون خروج الأطفال".

ويقع المخيم، وسط بلدة السبينة على مسافة 14 كيلومتراً جنوبي العاصمة دمشق.

روابط ذات صلة

22 إصابة وإغلاق طرق خلال مواجهات بمحيط مخيم قلنديا بالقدس المحتلة

توغل إسرائيلي محدود شرقي مخيم البريج

وفاة طفل وإصابة 3 آخرين في مخيم الهول شرقي الحسكة

فلسطين... مسيرة في مخيم الجلزون تطالب بجثمان الشهيد عبد الرحمن قاسم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبد اللهيان يلتقي عددا من النخب اللبنانية

فيرشينين: قمة الدول الضامنة لعملية أستانا في إيران ما زالت على جدول الأعمال ‏ 

الامم المتحدة ترفض إقامة معرض لكيان الاحتلال في مقرها

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الأردن

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة