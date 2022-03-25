شاهد..الفرنسيون يصبون جام غضبهم على ماكرون

العالم - مراسلون

وأثناء المسيرة من ساحة لا باستي وصولا إلى ساحة الجمهورية رفع المحتجون شعارات تناهض سياسات الحكومة وتندد بغلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.



وقال جون بيار ألبا وهو الأمين العام لنقابة العمال فرع باريس: "ماكرون حطم كل شيء، وخاصة المؤسسات الاقتصادية و مقدرتنا الشرائية، لقد انهكنا ارتفاع الأسعار المتواصل، إنها 5 سنوات عجاف من حكم ماكرون".

المتظاهرون صبوا جام غضبهم على سياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واصفين إياه برئيس الأثرياء فخلال فترة حكمه ازداد الغني غنا والفقير فقرا.

وقال برنارد إينو وهو ممثل عن نقابة العمال: "لقد أثبتت تواجهات ماكرون السياسية على امتداد 5 سنوات أنه رئيس الأثرياء فقط الذين حققوا أرباحا طائلة خلال أزمة كورونا، في حين أن الطبقة العمالية والمتقاعدو تحملوا تبعات هذه الأزمة لوحدهم".



المتقاعدون بدورهم شاركوا بكثافة في المظاهرة فهم أكثر المتضررين من سياسات ماكرون، فبعد أن خدموا الاقتصاد لعقود تنكرت لهم الدولة الفرنسية.



وقالت ماتيلدا بيشار وهي متقاعدة: "لقد عملنا بشكل شاق لمدة عقود ودفعنا الضرائب لكن اليوم لم يقدم لنا أحد المساعدة، ماكرون توقف عن سرقتنا لن أصوت لك في الانتخابات المقبلة.



يذكر أن ما يزيد عن 40 ألف فرنسي شاركوا في المظاهرات التي خرجت متزامنة في كامل أرجاء البلاد.

على بعد ايام من الانتخابات الرياسية في فرنسا، تلعب النقابات العمالية ورقتها الاخيرة لتغير في رأي الشارع الفرنسي بالتصويت الى ايمانويل ماكرون، الذي يتصدر كل استطلاعات الرأي، وحتى ان لم تنجح في ذلك توجه له رسالة بتغير سياسته في ولايته الثانية.

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