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الحرب بين روسية وأوكرانيا وإستراتيجية الناتو

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت الى قمم بروكسل بشأن الأزمة الاوكرانية.

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الباحث السياسي هادي قبيسي ان تحشيد الناتو في بروكسل يأتي بسبب عدم الانجاز في حربهم ضد روسيا في أوكرانيا.

وأضاف ان العملية الروسية في أوكرانيا جارية بوتيرة مستمرة وان هناك تخوف لدى الغرب من امتداد الحرب الى خارج أوكرانيا وان الغرب ليس لديه الوسائل لكبح الروسي عن الخروج من اوكرانيا.

من جهته قال عضو في المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو ان اوكرانيا من أكبر الدول في اوروبا من حيث المساحة والسكان وان القوات الروسية استطاعت ان تدمر اغلب البنية العسكرية الاوكرانية ولكنها لم تستطيع ان تدمرها بشكل كامل.

وأضاف ان أوكرانيا كانت منذ البداية تحاول بحرب عصابات مع روسيا وليس حربا تقليدية، مؤكدا انه بالحرب التقليدية لا تستطيع أوكرانيا مواجهة روسيا.

مسلم شعيتو أشار الى ان الاعلام الغربي هو متفوق جدا على الاعلام الروسي ولذلك هناك حملة كبيرة من الاعلام الغربي ضد روسيا وان ذلك غير صحيح بسبب ان الاعلام الغربي يستهدف روسيا بالادعاءات وليس بالوثائق وان الجيش الروسي يواصل تقدمه دون التأثير بالاعلام الغربي.

بدوره قال الباحث بالشؤون الدولية رمضان قاسم ان قمة الناتو في بروكسل اختصرها الرئيس الاميركي جو بايدن بكلام يعبر عن الواقع الذي يعيشه الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية. مضيفا ان بايدن قال ان العقوبات لا تتحملها روسيا وحدها بل ان الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضا تتحمل ذلك.

وأشار الى ان هذا يعني ان العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وقعت عليهم قبل ان تقع على روسيا. مؤكدا ان كل ادعاءات الغرب بأن روسيا سوف تجتاح أوروبا الشرقية هي كذب وإفتراء وتأتي ضمن سيناريو الغرب لتحشيد العالم ضد روسيا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

هادي قبيسي – باحث سياسي

مسلم شعيتو – المركز الثقافي الروسي العربي

رمضان قاسم – باحث بالشؤون الدولية

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