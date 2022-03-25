لماذا فشلت قمة الناتو في إحتواء الأزمة الأوكرانية؟

العالم – ما رأيكم

الباحثون السياسيون المراقبون للشأن الروسي يقولون ان تحشيد الناتو في بروكسل يأتي بسبب عدم انجازهم الحرب ضد روسيا في أوكرانيا.

وأضاف الباحثون السياسيون ان العملية الروسية في أوكرانيا جارية بوتيرة مستمرة وان هناك تخوف لدى الغرب من امتداد الحرب الى خارج أوكرانيا، مؤكدين ان الغرب ليس لديه الوسائل لكبح الجيش الروسي عن الخروج من اوكرانيا.

المحللون السياسيون من جهتهم يقولون ان أوكرانيا من أكبر الدول في اوروبا من حيث المساحة والسكان والقوات العسكرية وان القوات الروسية استطاعت ان تدمر اغلب البنية العسكرية الاوكرانية ولكنها لم تستطيع ان تدمرها بشكل كامل.، مشيرين الى ان الحرب مازالت مستمرة حتى تحقيق موسكو أهدافها المرجوة.

وأضاف المحللون السياسيون ان أوكرانيا كانت منذ البداية تحاول مواجهة روسيا بحرب العصابات وليس حربا تقليدية، مؤكدين انه بالحرب التقليدية لا تستطيع أوكرانيا مواجهة روسيا.

المحللون السياسيون أشاروا الى ان الاعلام الغربي هو متفوق جدا على الاعلام الروسي ولذلك هناك حملة اعلامية مزيفة ضد روسيا وان ذلك غير صحيح بسبب ان الاعلام الغربي يستهدف روسيا بالادعاءات وليس بالوثائق وان الجيش الروسي يواصل تقدمه دون التأثير بالاعلام الغربي.

أما الباحث بالشؤون الدولية فقد يرون ان قمة الناتو في بروكسل اختصرها الرئيس الاميركي جو بايدن بكلام يعبر عن الواقع الذي يعيشه الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية. مضيفين ان بايدن قال ان العقوبات لا تتحملها روسيا وحدها بل ان الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضا تتحمل ذلك.

وأشاروا الى ان هذا يعني ان العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وقعت عليهم قبل ان تقع على روسيا. مؤكدين ان كل ادعاءات الغرب بأن روسيا سوف تجتاح أوروبا الشرقية هي كذب وإفتراء وتأتي ضمن سيناريو الغرب لتحشيد العالم ضد روسيا.

ما رأيكم؟

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