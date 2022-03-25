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أمير عبد اللهيان يلتقي عددا من النخب اللبنانية

أمير عبد اللهيان يلتقي عددا من النخب اللبنانية
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة عددا من المفكرين وعلماء دين وسياسيين واعلاميين ووزراء ونواب لبنانيين سابقين وحاليين.

العالم - ايران

وفيما تحدث وزير الخارجية الايراني عن أبعاد السياسة الخارجية الايرانية تطرق الى مستجدات الأوضاع الاقليمية وأوضاع اليمن وأفغانستان وفلسطين ومحور المقاومة وأوكرانيا والمفاوضات النووية في فيينا وكذلك المحادثات الايرانية السعودية.

كما تطرق أمير عبد اللهيان الى امكانيات ايران واشار الى أن البلاد مستعدة لتلبية احتياجات لبنان في مجالات الخدمات الفنية والهندسية ومنتجات الطاقة والصناعة في اطار اتفاقات علنية وشفافة، وشدد على أن طهران مستعدة لمساعدة لبنان في مجال خدمات العلاج والدواء والاجهزة الطبية وسائر المستلزمات اللبنانية الاساسية.

وفي هذا الاطار اشادت الشخصيات اللبنانية خلال اللقاء بدور الجمهورية الاسلامية ودعمها للبنان والمقاومة اللبنانية ومواقفها الاقليمية والدولية، وتحدث الحاضرون عن الأوضاع الاقليمية وعداء أميرك واسرائيل للبنان ومواقف الدول العربية تجاه لبنان، وقدموا مقترحاتهم حول تطوير العلاقات بين ايران ولبنان.

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