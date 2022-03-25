إثيوبيا تعلن هدنة إنسانية لإدخال المساعدات إلى تيغراي

العالم - خاص بالعالم

وتعهد المتمردون في الإقليم؛ الذين يخوضون صراعا منذ 17 شهرا مع الجيش الإثيوبي، باحترام وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الهدنة.

وقال المتمردون إن حكومة تيغراي تلتزم تنفيذ وقف الأعمال العدائية بشكل فوري؛ ما دام يتم تسليم مساعدات كافية 'خلال إطار زمني معقول' إلى منطقتهم الواقعة في شمال البلاد، والتي تعصف بها الحرب؛ ويواجه فيها مئات الآلاف خطر المجاعة.

وأوضح المتمردون أنهم عازمون على إنجاح وقف إطلاق النار معتبرين أن ربط المسائل السياسية بالمسائل الإنسانية أمر غير مقبول، لكنهم أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمنح فرصة للسلام.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن التي كان مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد في إثيوبيا هذا الأسبوع 'تحض جميع الأطراف على الاستناد إلى إعلان الهدنة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار متفاوض عليه ودائم يشمل الترتيبات الأمنية الضرورية'.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في أديس أبابا إن'الاتحاد الأوروبي يرحب بالهدنة الإنسانية التي أقرتها حكومة إثيوبيا ووقف الأعمال العدائية الذي قررته سلطات تيغراي'.

واندلعت الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تحكم الإقليم وحكومة البلاد بقيادة أبي أحمد في تشرين الثاني نوفمبر من عام الفين وعشرين.

ويحاول دبلوماسيون أجانب بقيادة مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص للقرن الإفريقي، منذ أشهر تنظيم محادثات سلام، دون إحراز تقدم ملموس.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...