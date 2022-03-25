على الطريقة الهوليودية.. فيديو لجونغ أون قبيل إطلاق الصاروخ العابر للقارات

العالم- آسيا والباسيفيك

وأظهر مقطع الفيديو كيم يرتدي سترة جلدية ويرتدي نظارة شمسية ووراؤه الشاحنة التي تحمل الصاروخ العابر للقارات، ومن ثم ينظر إلى ساعة يده ويزيل النظارة في إشارة إلى بدء عملية الإطلاق.

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن "الزعيم كيم جونغ أون قاد الإطلاق التجريبي الناجح لأداة قوية جديدة للهجوم النووي تسمى صاروخ Hwasong-17 الباليستي العابر للقارات (ICBM) يوم الخميس، كجزء من جهود احتواء الولايات المتحدة".

ونشرت الوكالة صورا للصاروخ الذي ترك وراءه ألسنة لهب برتقالية اللون، أثناء تحليقه من شاحنة قاذفة على مدرج المطار، بالإضافة إلى صورة لكيم وهو يبتسم ويصفق ويحتفل مع المسؤولين العسكريين من منصة المراقبة أثناء عملية الإطلاق التجريبية لصاروخ هواسونغ -17.