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"قسد" تعتقل امراة حامل بريف الحسكة الجنوبي

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم بان طيران "التحالف الدولي" حلق في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بسوريا. 

العالم - سوريا

وقال مراسل العالم، بأن مياه الشرب انقطعت عن مدينة الحسكة بسبب قطع قوات "قسد" التيار الكهربائي عن محطة علوك شرق مدينة راس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقتل أحد مسلحي "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً لها قرب معمل السكر شمال الرقة، واستقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية الى بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وفي سياق آخر، خرجت مظاهرة في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي طالبت "قسد" بتحسين الوضع الخدمي في المنطقة.

كما اعتقلت "قسد" ثلاثة اشخاص بينهم امرأة خلال حملة مداهمات طالت القسم الرابع والخامس من مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

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