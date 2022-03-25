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التنسيقي يستبق جلسة السبت باجتماع خاص.. هذه محاوره

التنسيقي يستبق جلسة السبت باجتماع خاص.. هذه محاوره
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم الموسوي، اليوم الجمعة، عن اجتماع لقوى الإطار التنسيقي في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فيما أشار إلى أبرز الملفات التي ستناقش خلال الاجتماع.

العالم - العراق

ونقلت "السومرية نيوز" عن الموسوي قوله:إن "قوى الإطار عقدت اجتماعاً في منزل الفياض، لمناقشة تفاهمات ومواقف الساعات الحاسمة قبل جلسة البرلمان يوم غد السبت، بالإضافة إلى مسألة الكتلة الأكبر".

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي ذاهب باتجاه مقاطعة الجلسة، وقد ضمن نحو 133 نائباً مقاطعاً، بالإضافة إلى 20 آخرين محتمل أن يكونوا ضمن المقاطعين"، مبيناً أنه "سيتم تقديم قائمة بأسماء النواب الذين سيقاطعون الجلسة ضماناً لعدم حدوث أي عملية تزوير".

وأضاف الموسوي، أن "مسألة الكتلة الأكبر قد حسمت للإطار التنسيقي حيث وصل إلى 88 نائباً ضمن المكون الشيعي، وهو ما لم تستطع أي كتلة شيعية الوصول إليه".

ويعقد مجلس النواب العراقي، يوم غد السبت جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

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