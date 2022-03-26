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العدوان يعلن عن تنفيذ هجمات في صنعاء والحديدة

العدوان يعلن عن تنفيذ هجمات في صنعاء والحديدة
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن تحالف العدوان السعودي اليوم السبت، عن تنفيذ "ضربات جوية" ضد ما اسماه بـ "مصادر التهديد بصنعاء والحديدة".

العالم- اليمن

وأضاف التحالف، في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن هذه "العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها" على حد تعبيره.

وادعى التحالف "سنتعامل مباشرة مع مصادر التهديد وسنجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية".

ونقلت وسائل إعلام تابعة للسعودية أنباء عن "بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة"، ناقلة عن تحالف العدوان تأكيده على أن "الهدف حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات وضمان سلاسل الإمداد".

وكانت قد اعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم امس، تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة ردا على استمرار الحصار السعودي الاماراتي وتدشينا للعام الثامن من الصمود.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، ان القوات اليمنية استهدفت في العملية منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض ومنشات راس تنورة النفطي بدفعة من الصواريخ المجنحة.

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