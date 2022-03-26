أسلحتنا غيرت المعادلة وقواعد الاشتباك العسكري

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف اللواء عبد الله الجفري ان ما يميز العدوان هو انه من أكبر دول العالم غنى ودعم لوجستي وداعم للإرهاب، مؤكدا ان الصمود الإسطوري للشعب اليمني جاء بفضل من الله والإيمان المطلق بقضيتهم في الدفاع عن السيادة والأرض.

اللواء عبد الله الجفري أضاف ان أبناء الشعب اليمني اليوم يسطرون أروع الملاحم وأعظم التضحيات والانتصارات في مواجهة العدوان السعودي الاماراتي الاميركي وذلك من خلال المعاناة التي عاشوها بعد تدمير كافة قدراتهم العسكرية بما فيها الاسلحة الاستراتيجية والتقليدية واستهداف المطارات والموانئ وشبكات الرادارات ومنصات الصواريخ وغرف العمليات ومخازن الاسلحة، مؤكدا انهم اليوم استطاعوا ان يصنعوا الصواريخ والطائرات المسيرة كأسلحة استراتيجية والتي غيرت المعادلة وقواعد الاشتباك العسكري.