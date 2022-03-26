مباحثات جزائرية روسية حول تعزيز التعاون العسكري

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جاء ذلك خلال لقاء قائد الأركان الجزائري سعيد شنقريحة، مع مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية ديمتري شوغاييف، وفق بيان مقتضب لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى "التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح البيان أن "المسؤول الروسي اختتم اليوم زيارة للجزائر بدأت الأربعاء، لحضور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، المكلفة بالتعاون العسكري والتقني بين البلدين".

وحسب تقارير دولية، تعد الجزائر ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، كما تعتبر موسكو أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة بنسبة تفوق 50 بالمئة.

وتأتي زيارة الوفد العسكري الروسي للجزائر، قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى البلد العربي، في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية وفلسطين المحتلة والمغرب.

المصدر: الأناضول