السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

مباحثات جزائرية روسية حول تعزيز التعاون العسكري

مباحثات جزائرية روسية حول تعزيز التعاون العسكري
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

بحثت الجزائر وروسيا، امس الجمعة، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

العالم-الجزائر

جاء ذلك خلال لقاء قائد الأركان الجزائري سعيد شنقريحة، مع مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية ديمتري شوغاييف، وفق بيان مقتضب لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى "التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح البيان أن "المسؤول الروسي اختتم اليوم زيارة للجزائر بدأت الأربعاء، لحضور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، المكلفة بالتعاون العسكري والتقني بين البلدين".

وحسب تقارير دولية، تعد الجزائر ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، كما تعتبر موسكو أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة بنسبة تفوق 50 بالمئة.

وتأتي زيارة الوفد العسكري الروسي للجزائر، قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى البلد العربي، في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية وفلسطين المحتلة والمغرب.

المصدر: الأناضول

روابط ذات صلة

بلينكن سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الجزائر والمغرب

من غير المرجح أن تستخدم الجزائر الغاز كأداة ضغط في خلاف مع إسبانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بعد ثوران بركان في الفلبين

مدفيديف يصف العقوبات على روسيا بـ'غير القاتلة'

رئيس وزراء أوكرانيا يطلب المساعدة في الحرب وإعادة الإعمار لاحقا

الأسرى الإداريون يواصلون محاكم الاحتلال لليوم الـ85 على التوالي

مباحثات جزائرية روسية حول تعزيز التعاون العسكري

قائد حرس الحدود: الأمن التام مستتب في حدود إيران