طيران العدوان يستهدف ميناء الصليف ومنشآت النفط والكهرباء في الحديدة

العالم-يمن

و استهدف طيران العدوان مؤسسة الكهرباء بـ 3 غارات جوية، بـ 3 غارات استهدفت منشآت النفط في الحديدة، وغارة على ميناء الصليف.

من جهته أكد متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن غارات تحالف العدوان استهدفت المنشآت النفطية بميناء الحديدة رغم خلوها من الوقود بسبب احتجازه لسفن النفط المرخصة أمميا.

وأكد المتوكل أنه لا يوجد في خزانات الشركة بالحديدة سوى المواد التابعة للأمم المتحدة التي وصلت مؤخرا وتم الإعلان عنها في حينه.

يذكر أن طيران العدوان ارتكب مجزرة بحق المدنيين في العاصمة صنعاء، إثر استهدافه بغارتين مسكنين لموظفي الهيئة العامة للتأمينات في منطقة حدة راح ضحيتها 8 شهداء و4 جرحى بينهم أطفال ونساء.

ويواصل طيران العدوان ارتكاب الجرائم واستهداف البنى التحتية في مختلف المحافظات اليمنية منذ بداية العدوان على اليمن قبل سبع سنوات في ظل صمت أممي راضخ للمال السعودي والنفوذ الأمريكي.