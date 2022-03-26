السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران العدوان يستهدف ميناء الصليف ومنشآت النفط والكهرباء في الحديدة

طيران العدوان يستهدف ميناء الصليف ومنشآت النفط والكهرباء في الحديدة
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي، ليل الجمعة/ السبت، ميناء الصليف ومنشئات النفط ومؤسسة الكهرباء في محافظة الحديدة الساحلية في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة.

العالم-يمن

و استهدف طيران العدوان مؤسسة الكهرباء بـ 3 غارات جوية، بـ 3 غارات استهدفت منشآت النفط في الحديدة، وغارة على ميناء الصليف.

من جهته أكد متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن غارات تحالف العدوان استهدفت المنشآت النفطية بميناء الحديدة رغم خلوها من الوقود بسبب احتجازه لسفن النفط المرخصة أمميا.

وأكد المتوكل أنه لا يوجد في خزانات الشركة بالحديدة سوى المواد التابعة للأمم المتحدة التي وصلت مؤخرا وتم الإعلان عنها في حينه.

يذكر أن طيران العدوان ارتكب مجزرة بحق المدنيين في العاصمة صنعاء، إثر استهدافه بغارتين مسكنين لموظفي الهيئة العامة للتأمينات في منطقة حدة راح ضحيتها 8 شهداء و4 جرحى بينهم أطفال ونساء.

ويواصل طيران العدوان ارتكاب الجرائم واستهداف البنى التحتية في مختلف المحافظات اليمنية منذ بداية العدوان على اليمن قبل سبع سنوات في ظل صمت أممي راضخ للمال السعودي والنفوذ الأمريكي.

روابط ذات صلة

12 شهيدا وجريحا إثر غارات العدوان السعودي على صنعاء

العدوان يعلن عن تنفيذ هجمات في صنعاء والحديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد الإجتماعات المتكررة بها والتنسيق معها لماذا لا تضم الأنظمة التطبيعية "إسرائيل" الى الجامعة العربية؟!!

كيف تقرأ صمود الشعب اليمني في الذكرى السابعة للعدوان؟

كتلة بالبرلمان الليبي تستنكر موقف عقيلة صالح إزاء الاتفاق السياسي

لبنان..أهالي ضحايا إنفجار المرفأ إلى الأمم المتحدة

7 أعوام من العدوان السعودي واليمن يصبح أقوی

الربیع فی طهران