تأجيل جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية لهذا السبب..

العالم - العراق

افاد مراسل العالم في بغداد عن تأجيل جلسة البرلمان العراقي من أجل الصويت لانتخاب رئيس الجمهورية الى الساعة 12 ظهرا بتوقيت بغداد بسبب قلة الحضور.

وقال مراسل العالم إن جلسلة البرلمان العراقي تأجلت الى الساعة 12 ظهرا (بتوقيت بغداد) بعد ما كان المفترض انعقاد جلسة في تمام الساعة 11 صباحا كما في جدول اعماله و لكن رغم التحشيد السياسي و الاعلامي الكبير لا تزال الاعداد لا تسعف لعقد الجلسة.

واشار مراسلنا الى ان نواب الكتلة الصدرية اجتمعوا في مقر البرلمان قبيل انعقاد الجلسة، فيما عقدت الكتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية اجتماعا ايضا تمهيداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

هذا وقد اعلنت يوم امس، عدد من الكتل السياسية المؤثرة على رأسها الاطار التنسيقي، مقاطعة جلسة اليوم، في حين تشير المصادر الى ان نحو 131 نائباً قد يقاطعون الجلسة، ما يعني عدم تحقق النصاب اللازم.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها العراق في 2005 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.