أمير قطر يفتتح منتدى الدوحة في نسخته الـ20

العالم-قطر

ودعا تميم بن حمد في كلمته إلى تحديد مستقبل النظام الدولي، مشدداً على أن العالم اليوم وصل "مرحلة حساسة ومفصلية على جميع المستويات".

وشدد أمير قطر على موقف بلاده الرافض للعنف والاعتداء على سيادة الدول وخرق القيم الإنسانية، مضيفا أنه "لا يمكن للإنسانية القبول بتنافس الدول الكبرى في تطوير أخطر أنواع الأسلحة".

ويبحث المنتدى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتحالفات الجيوسياسية، والعلاقات الدولية، والنظام المالي والتنمية الاقتصادية، والدفاع، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والاستدامة وتغيّر المُناخ، ومستقبل الغاز وأسعار الطاقة والصراعات الدولية، كما تتصدر أجندة المنتدى مناقشة التحول إلى عصر جديد ما بعد جائحة كورونا.

ويُعد منتدى الدوحة منصة عالمية للدبلوماسية والحوار والتنوّع تجمع قادة السياسة لمناقشة "التحديات الملحة التي تواجه عالمنا، ويهدف لتعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وصنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق". وكانت مدينة الدوحة شهدت انعقاد آخر نسخة من المنتدى في ديسمبر 2019، حيث عقدت النسخ التالية من المنتدى افتراضيا بسبب جائحة كورونا.

ومن المرتقب أن يشارك في جلسات المنتدى عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وزراء خارجية دول منها السعودية والجزائر والعراق وليبيا وتركيا وبعض دول أوروبا وأميركا، إلى جانب مسؤولين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومسؤولين من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما ستشارك في المنتدى شخصيات عالمية معروفة مثل مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ووزير الخارجية الأميركي السابق والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، والناشطة الأفغانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام مالالا يوسف زاي.