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دعوة زيلينسكي إلى زيادة إنتاج الطاقة في منتدى الدوحة

دعوة زيلينسكي إلى زيادة إنتاج الطاقة في منتدى الدوحة
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول المنتجة للطاقة يوم السبت إلى زيادة الإنتاج حتى لا تتمكن روسيا من استخدام ثروتها النفطية والغازية "لابتزاز" الدول الأخرى.

العالم-قطر

وقال الرئيس الأوكراني متحدثا إلى منتدى الدوحة عبر بث مباشر مترجم، نقلته "رويترز": إنه لا يوجد بلد آمن من صدمات اضطرابات سلاسل الغذاء الناجمة عن الهجوم الروسي على بلاده.

وأضاف زيلينسكي، أن "دولا مثل قطر يمكن أن تسهم في استقرار أوروبا، ويمكنهم فعل الكثير لاستعادة العدالة. حيث يعتمد مستقبل أوروبا على جهودكم، لذلك أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة كي يفهم الجميع في روسيا أنه لا أحد يستطيع استخدام الطاقة للابتزاز".

وقال "أسواق العالم لم تتغلب بعد على تداعيات الوباء وصدمات أسعار المواد الغذائية. ولا يمكنك أن تكون مؤمنا إذا كانت هناك ندرة مادية في الغذاء"، مدعيا أن "روسيا تضرب المعدات الزراعية".

وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال النسخة الـ20 من منتدى الدوحة الذي يستمر يومين، تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد".

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