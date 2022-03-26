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مسؤول روسي: تقديم نتائج التحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية إلى الأمم المتحدة

مسؤول روسي: تقديم نتائج التحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية إلى الأمم المتحدة
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

 قال فيكتور فودولاتسكي، إن نتائج التحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، والذي فتحته لجنة التحقيق الروسية، سيتم رفعها إلى الأمم المتحدة.

العالم - روسيا

وقال فيكتور فودولاتسكي، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي الآسيوي، في تصريح لوكالة "تاس" اليوم السبت، إن نتائج التحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، والذي فتحته لجنة التحقيق الروسية، سيتم رفعها إلى الأمم المتحدة.

وقال فودولاتسكي: "لقد أمر رئيس لجنة التحقيق (بشأن المختبرات البيولوجية) ويجري تنفيذه ويعمل محققون في المناطق التي سجلت فيها حالات تفش واسعة النطاق لمرض السل والتهاب الكبد، مما يدل على أنها من صنع الإنسان".

وأضاف: "بعد جمع المواد وتحليلها سيتم تقديمها إلى كل من الأمم المتحدة ومحكمة دولية لمحاسبة قيادة أوكرانيا، التي سمحت بإجراء تجارب خطيرة على مواطنيها، وقيادة الولايات المتحدة التي مولت هذه المختبرات".

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