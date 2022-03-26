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وزير الخارجية القطري: منطقتنا لم تمنح الاهتمام الذي منح للوضع بأوكرانيا

وزير الخارجية القطري: منطقتنا لم تمنح الاهتمام الذي منح للوضع بأوكرانيا
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم امام منتدى الدوحة، انه من المهم بالنسبة لنا أن نرى استقرارا في منطقتنا.

العالم-قطر

وأضاف، خلال مشاركته في منتدى الدوحة: التوصل لاتفاق نووي مع إيران مهم ويجب أن يتبعه اتفاقيات أخرى بشأن الأمن الشامل بالمنطقة.

وتابع: منطقتنا تعاني من أزمات ونزاعات منذ سنوات لكنها لم تمنح الاهتمام الذي منح للوضع بأوكرانيا. ويجب التعامل مع مشكلات المنطقة بنفس الالتزام الذي تعامل به العالم مع الأزمة الأوكرانية.

من جانبه قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام منتدى الدوحة حول مفاوضات الغاء الحظر في فيينا، أن المفاوضات تسير بشكل جيد وقد اقتربنا من العودة للاتفاق النووي.

وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال النسخة الـ20 من منتدى الدوحة الذي يستمر يومين، تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد".

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