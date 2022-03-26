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الإطار التنسيقي يعقد إجتماعا في منزل المالكي

الإطار التنسيقي يعقد إجتماعا في منزل المالكي
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

عقد الاطار التنسيقي، اليوم السبت، اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

العالم - العراق

وعقدت قادة الاطار التنسيقي اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمناقشة تطورات جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

كما عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماعا في مجلس النواب تمهيدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما عقد الاتحاد الوطني الكردستاني عقد مع الرئيس المشترك للاتحاد باڤل طالباني في منزل رئيس الجمهورية الاسبق جلال طالباني.

بدورها عقدت الكتل السياسية المنضوية في تحالف إنقاذ وطن اجتماعات منفردة داخل مجلس النواب.

وفي وقت سابق، عقدت القوى السياسية، اليوم السبت، اجتماعات مكثفة قبيل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته، للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد.

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