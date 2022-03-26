وزارة الصحة اليمنية تدين جريمة العدوان في صنعاء

العالم-اليمن

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، شن فجر اليوم غارتين على منزلي بشير وأكرم الحرازي، ما أدى إلى استشهاد ثمانية من أسرة الحرازي، بينهم خمسة أطفال وامرأتان.

واعتبرت، قصف منازل المواطنين، عملاً إجرامياً وامتداداً لسلسلة من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان منذ ما يقارب سبع سنوات بحق الشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن استهداف المواطنين والأحياء السكنية مؤشر على استهتار تحالف العدوان والمرتزقة بحياة المدنيين، وإصراره على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظل صمت الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان.

وحمّل بيان وزارة الصحة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمن أرضاً وإنساناً منذ سبع سنوات.