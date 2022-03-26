شاهد: ارجاء اختيار رئيس الجمهورية العراقي الی الاربعاء

العالم - مراسلون

وأکد مراسل قناة العالم في بغداد فشل التحالف الثلاثي في تمرير انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم تحقق النصاب في البرلمان العراقي.

وأشار مراسل العالم ان عدد النواب الحاضرين في جلسة البرلمان لم يتخط 202 نائب، في حين ان الدستور العراقي ينص علی ضرورة حضور ثلثي النواب في جلسة اختيار رئيس الجمهورية، أي حضور 220 نائب.

ونجحت قوی الاطار التنسيقي والقوی المتحالفة معها في جمع الثلث الضامن، ما يعني جمع تواقيع 126 نائب لمنع وصول جلسة البرلمان الی حد النصاب.

وصرح نوري المالكي رئيس تحالف دولة القانون ان ما حصل في البرلمان يعتبر انتصارا للثلث الضامن.

من جهته قال الشيخ قيس الخزعلي أمين عام عصائب اهل الحق، "اليوم تاريخي ومفصلي في إعادة توجيه العملية السياسية لمسارها الصحيح".

وأضاف الخزعلي: الاطار التنسيقي يسير في طريق الحوار والتفاهم ولا يقبل بكسر الارادات.

كما أكد هادي العامري رئيس تحالف فتح ان "الثلث الضامن تحقق وندعو الجميع للعودة والتوافق بعيدا عن كسر الارادات وتغييب الاخرى".