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بالفيديو: روسيا تطلق صواريخ "كاليبر" من البحر الاسود باتجاه كييف

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، شريط فيديو يظهر إطلاق 4 صواريخ عابرة للقارات من بارجة حربية، تجاه أوكرانيا.

العالم - روسيا

وكتبت الدفاع الروسية على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أن قوات الجيش الروسي نفذت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة استهدفت البنية التحتية الأوكرانية.

وأضافت أن الذي نفذ الضربة الصاروخية سفينة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود في البحرية الروسية.

وقالت إن القطعة الحربية أطلقت 4 صواريخ كروز، على مواقع عسكرية في منطقة جيتومير التي تقع على بعد 150 كيلومترا، غرب العاصمة الأوكرانية، كييف.

وأظهر الفيديو انطلاق الصواريخ الأربعة بفواصل زمنية قصيرة للغاية لم تتجاوز ثوان معدودة.

ويبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر، ويحلق بسرعة أقل من سرعة الصوت. ويطلق الصاروخ من البوارج الحربية والغواصات.

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