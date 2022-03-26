بايدن: على العالم الاستعداد "لمعركة طويلة"

العالم - الأميركيتان

أكد الرئيس الامريكي جو بايدن إن على العالم الاستعداد "لمعركة طويلة"، مضيفا أن على الروس "ألا يفكروا حتى في التقدم اينشًا واحدا داخل أراضي الاطلسي".

واوضح بايدن أن النزاع في أوكرانيا "فشل استراتيجي" لروسيا حسب تعبيره.

هذاو نوّه الجمعة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يجري زيارة رسمية إلى بولندا، بشجاعة الشعب الأوكراني قائلا إنها تذكّره بأحداث تيان انمين في الصين، مكررا وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سيدلي فيما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه خطاب مهم في بولندا "بتصريحات حول جهود العالم الحر الموحدة لدعم الشعب الأوكراني، ومحاسبة روسيا على حربها، والدفاع عن مستقبل ينبع من المبادئ الديمقراطية".

وعقد بايدن ودودا اجتماعا خاصا، وتطرقا إلى كيفية تسليح أوكرانيا بطائرات حربية وغيرها من الضمانات الأمنية.

ورفضت واشنطن، التي تسعى لتجنب صراع مباشر مع روسيا، عرضا مفاجئا من بولندا لنقل مقاتلات "ميغ-29" روسية الصنع إلى قاعدة أميركية في ألمانيا لاستخدامها لدعم القوات الجوية الأوكرانية.

من جهته وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهستيريا العاجزين، مؤكدا ضرورة خضوعه لفحص طبي.

وقال فولودين في منشور على قناته عبر "تيليغرام" تحت عنوان "بايدن ضعيف ومريض وغير سعيد": "لقد سمح رئيس الولايات المتحدة لنفسه مرة أخرى بإصدار بيان غير دبلوماسي ضد رئيسنا".

وأضاف: "لقد تحدثت عن هذا من قبل وسأكرره الآن: أي شخص ضعيف أو مريض يمكن أن يتصرف على هذا النحو".

وتابع: "سيتم شرح دوافع هذا السلوك بشكل أكثر احترافا من قبل الأطباء النفسيين".

واعتبر أنه: "من وجهة نظر الذكور، فإن الضعيف يتصرف بهذه الطريقة".

وأردف قوله: "على مواطني الولايات المتحدة أن يخجلوا من رئيسهم، ربما يكون مريضا، والأجدى أن يخضع لفحص طبي.. إنه رجل غير سعيد".

وقال: "نحن نفتخر برئيسنا فلاديمير بوتين وبسلوكه، وقدرته على التحمل تستحق الاحترام".

وختم قوله: "بالمناسبة، لم يتلق يلتسين ولا غورباتشوف مثل هذه التصريحات من رؤساء الولايات المتحدة، لأسباب واضحة".