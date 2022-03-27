تونس.. بودن تؤكد الأهمية التي توليها بلادها للدعم الأمريكي

العالم - تونس

جاء ذلك خلال لقائها مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، بقصر الحكومة بالقصبة.

وذكر مجلس الوزراء، أن بودن استعرضت، أهم الاستحقاقات السياسية القادمة المعلن عنها في خارطة الطريق، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في الاستشارة الوطنية، وأهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادها.

وفى السياق ذاته، أشادت أوزرا زيا، بتجربة تونس الديمقراطية واهتمام واشنطن بإنجاح هذه التجربة الرائدة في المنطقة، ومساعدة تونس على مواصلة مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وأعربت المسئولة الأمريكية، عن أملها في أن تكلل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالنجاح مما سيمكن تونس من تجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها.