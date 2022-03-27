الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس.. بودن تؤكد الأهمية التي توليها بلادها للدعم الأمريكي

تونس.. بودن تؤكد الأهمية التي توليها بلادها للدعم الأمريكي
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكدت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن الأهمية التي توليها بلادها للدعم القوي والثابت من الولايات المتحدة، على المستوى الثنائي والشراكة القائمة بين البلدين، وفي إطار المفاوضات والبرامج مع المؤسسات المالية الدولية، لا سيما المحادثات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي.

العالم - تونس

جاء ذلك خلال لقائها مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، بقصر الحكومة بالقصبة.

وذكر مجلس الوزراء، أن بودن استعرضت، أهم الاستحقاقات السياسية القادمة المعلن عنها في خارطة الطريق، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في الاستشارة الوطنية، وأهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادها.

وفى السياق ذاته، أشادت أوزرا زيا، بتجربة تونس الديمقراطية واهتمام واشنطن بإنجاح هذه التجربة الرائدة في المنطقة، ومساعدة تونس على مواصلة مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وأعربت المسئولة الأمريكية، عن أملها في أن تكلل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالنجاح مما سيمكن تونس من تجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها.

روابط ذات صلة

تحذير من هجمات سيبرانية تهدد مؤسسات مالية في تونس

مجلس وزراء تونس يناقش محاور استراتيجية للخروج من الأزمة الاقتصادية

تونس تؤكد ضرورة وضع حد لانتهاكات الإحتلال الإسرائيلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تظاهرة في تل أبيب تأييدا لروسيا

منظومة "مجيد"؛ ورقة ايران الرابحة في آخر طبقة للدفاع الجوي

شاهد بالفيديو.. استعار حرب اوكرانيا وزيلينسكي يتهم روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير

إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية التونسي

تونس.. بودن تؤكد الأهمية التي توليها بلادها للدعم الأمريكي

شاهد بالفيديو.. عبداللهيان يكشف التوصل لتفاهمات هامة بفيينا ولكن..