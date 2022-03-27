تظاهرة في تل أبيب تأييدا لروسيا

العالم - فلسطين

ولوّح المتظاهرون، ومعظمهم من المهاجرين من روسيا أو عائلات المهاجرين، بالأعلام الروسية وشبه جزيرة القرم والاتحاد السوفياتي، وحملوا لافتات كتب عليها، "من أجل عالم خالٍ من النازيين" و"توقفوا عن كره الروس".

وشهدت التظاهرة ملاسنات ومواجهة مع مستوطن داعم لأوكرانيا؛ وكان على رجال الشرطة الفصل بين الطرفين، وقال المستوطن : "جئت لأسأل لماذا يفعلون ذلك ولماذا يخونون القضية"، مضيفًا أن عائلته من أوديسا.

واعتقل أحد المتظاهرين الروس بعد اعتدائه على شخص آخر على المنصة. وبحسب الشرطة الاسرائيلية، فإن المهاجم كان مخمورا، والاعتداء لم يأتي من خلفية قومية.