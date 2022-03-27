الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تظاهرة في تل أبيب تأييدا لروسيا

تظاهرة في تل أبيب تأييدا لروسيا
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

تظاهر عشرات المستوطنين مساء السبت، في ساحة "هابيما" في تل أبيب، دعما لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

العالم - فلسطين

ولوّح المتظاهرون، ومعظمهم من المهاجرين من روسيا أو عائلات المهاجرين، بالأعلام الروسية وشبه جزيرة القرم والاتحاد السوفياتي، وحملوا لافتات كتب عليها، "من أجل عالم خالٍ من النازيين" و"توقفوا عن كره الروس".

وشهدت التظاهرة ملاسنات ومواجهة مع مستوطن داعم لأوكرانيا؛ وكان على رجال الشرطة الفصل بين الطرفين، وقال المستوطن : "جئت لأسأل لماذا يفعلون ذلك ولماذا يخونون القضية"، مضيفًا أن عائلته من أوديسا.

واعتقل أحد المتظاهرين الروس بعد اعتدائه على شخص آخر على المنصة. وبحسب الشرطة الاسرائيلية، فإن المهاجم كان مخمورا، والاعتداء لم يأتي من خلفية قومية.

روابط ذات صلة

دبلوماسي روسي: الاوروبيون هم الخاسرون في العقوبات ضد موسكو

زيلينسكي يتهم روسيا بتأجيج الصراع

بالفيديو: روسيا تطلق صواريخ "كاليبر" من البحر الاسود باتجاه كييف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اشتباكات مسلحة بين "قسد" وأهالي بلدة الصور بريف دير الزور

رادار الانذار المبكر الايراني "معراج -4"؛ كشف الاهداف الجوية واحباط الدفاع الجوي المعادي

تظاهرة في تل أبيب تأييدا لروسيا

منظومة "مجيد"؛ ورقة ايران الرابحة في آخر طبقة للدفاع الجوي

شاهد بالفيديو.. استعار حرب اوكرانيا وزيلينسكي يتهم روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير

إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية التونسي