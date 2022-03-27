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عبداللهيان يكشف التوصل لتفاهمات هامة بفيينا ولكن..

الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

بخطوات متثاقلة تتقدم مفاوضات فيينا، لا سيما في مجال إلغاء الحظر، أمر أشار إليه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر تأكيده التوصل لتفاهمات هامة بهذا الخصوص، رغم أنها لم تبلغ نقطة التوصل لاتفاق.

خاص بالعالم

طهران كررت تأكيدها على أنها تواصل المفاوضات بكل جدية، للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام، الوزير الايراني أشار إلى أنه تم الاتفاق بفيينا على قيامِ واشنطن بالخطوةِ الأولى للعودةِ للاتفاق. كاشفا عن طلب طهرانَ من واشنطن الإفراجِ عن عشرةِ ملياراتِ دولار من أموالِها المجمدة، كبادرةِ حسنِ نية.

وقال عبداللهيان: "الاتفاق في فيينا لن يتجاوز اتفاق عام ألفين وخمسة عشر، واستطعنا ان نحقق تقدما كبيرا في مجال الغاء الحظر، ويمكن التوصل لاتفاق على القضايا العالقة اذا كانت لدى واشنطن نظرة واقعية، لكن أميركا تشكل حائلا أساسيا في المراحل النهائية للمفاوضات عبر ما تطرحه من مطالب اضافية، والامريكان طالبوا بمحادثات مباشرة معنا، لكننا ابلغناهم بضرورة اثبات حسن نواياهم عبر الغاء الحظر".

حرس الثورة الاسلامية، ورفعه من قائمة الإرهاب الأمريكية، كان إحدى القضايا العالقة في فيينا، مع تشديد طهران أن الحرس جزء من المؤسسات الدفاعية للدولة.

أوروبا التي تبدو أكثر المتحمسين للاتفاق، في ظل أزماتها الجديدة، رأت على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أن إيران والغرب 'قريبون للغاية' من التوصل لاتفاق.

وقال بوريل: "نحن الآن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق وآمل أن يكون ذلك ممكنا".

وفي هذه الاطار تأتي زيارة المنسق الاوروبي لمحادثات فيينا انريكي مورا الى طهران وكما اكد ان الهدف منه العمل على سد الفجوات المتبقية للتوصل الى اتفاق.

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