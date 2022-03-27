استعار حرب اوكرانيا وزيلينسكي يتهم روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير

خاص بالعالم

الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم في خطاب بث من مؤتمر سياسي في الدوحة، روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير بتلويحها باستخدام السلاح النووي.

وقال زيلينسكي: 'إنهم يخيفوننا باستخدام الأسلحة النووية، يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية ليس فقط بلدًا معينًا ولكن الكوكب بأسره'.

الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يزور بولندا لاظهار دعم واشنطن للجناح الشرق لحلف شمال الاطلسي أكد لنظيره البولندي أندري دودا، إن بلاده تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك 'واجبًا مقدسًا'. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعوّل على انقسام حلف شمال الأطلسي، مشددا على أن هذا الانقسام لم يقع.

الرئيس الأمريكي أجرى كذلك محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليكسي ريزنيكوف وناقش معهما اخر مستجدات الحرب في اوكرانيا. وشارك في اللقاء وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "تلقينا تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بشأن تطوير التعاون الدفاعي، وفيما يتعلق بالعقوبات، فإن الوحدة عبر الأطلسي هي أفضل طريقة للمضي قدمًا فيها".

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال أن الحرب في أوكرانيا تمثل لحظة حاسمة للعالم بأسره ومستقبل نظامنا الدولي. واضاف، ان الحرب وعواقبها تدفع الاتحاد الأوروبي للتفكير في تسريع جهود تنويع مصادر الطاقة لتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.

وتواجه أوروبا مهمة كبرى متمثلة في استبدال إمدادات الغاز الروسي، وتناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى حظر صادرات الطاقة الروسية إلى التكتل بهدف معاقبة موسكو على الهجوم على أوكرانيا.