العالم - لبنان

كلام النائب فضل الله جاء خلال استضافته من قبل هيئة التيار الوطني الحر قضاء بنت جبيل في بيت التيار في بلدة رميش، وشدد على أنّ حزب الله والتيار الوطني الحر معنيان بالعمل معًا لإيجاد مقاربات جديدة لمواجهة هذه الأزمة، خصوصًا أنّهما متفاهمان على خوض الإنتخابات من أجل إعادة تكوين السلطة على قواعد جديدة، بعدما كرّس تفاهم مار مخايل العيش الواحد، وعزز السلم الأهلي، بينما معارضو هذا التفاهم والذين يهاجمونه، يقدّمون للشعب اللبناني وصفات جاهزة للفتن والفوضى والحرب الأهليّة، ويحاولون إبعاد اللبنانيبن عن بعضهم البعض.

وأكّد النائب فضل الله: أنّنا والتيار الوطني الحر تفاهمنا على خوض الاستحقاق الانتخابي، وأن محاولات ضرب هذا التفاهم باءت بالفشل وعندما تكون هناك تباينات نعمل على معالجتها.

وأشار إلى أنّنا من دعاة الشراكة الوطنيّة لأنّ لبنان لا يُحكم بالتفرّد والاستئثار، ومن جرّبوا ذلك أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه من أزمات وهم أنفسهم يطرحون شعارات الإقصاء والاستفراد ولا يقدّمون للناس برامج لحلّ أزماتهم، لأنّ همّهم السلطة وتنفيذ برامج لا تمتّ لمصلحة البلد، بينما نحن نخوضُ هذه الانتخابات ليكون لنا تمثيلنا الوازن في المجلس النيابي من أجل العمل لإعادة بناء دولة عادلة ومقتدرة يساهم الجميع فيها، وبناء الدولة هو من البنود التي اتفقنا عليها مع التيار في ورقة التفاهم.

وتابع "بلدنا فيه إمكانات وقادرون على النهوض به بالاعتماد على إرادتنا الوطنية، وعلينا أن لا نيأس، بل أن نعمل معًا لتعزيز الإقتصاد المنتج، ونعود إلى أرضنا لنحييها".

وأشاد النائب فضل الله بالموقف الوطني لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي أطلقه خلال زيارته إلى الفاتيكان.