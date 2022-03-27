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صراع ميسي ونيمار وسواريز

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

حسمت 4 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية، تأهلها بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم بطريقة مباشرة إلى مونديال قطر، حيث وتقام بطولة كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر 2022 العام الجاري، لأول مرة في دولة عربية، حيث تحتضنه قطر، وسيكون ذلك بمثابة الإنجاز العربي الأول في المونديال المقبل.

العالم - رياضة

وتأهلت منتخبات البرازيل والأرجنتين، إلى جانب منتخبا أوروغواي والإكوادور، حيث تتأهل أول 4 منتخبات بشكل مباشر إلى كأس العالم، ويخوض خامس الترتيب مواجهة فاصلة ضد منتخب من التصفيات الآسيوية.

وتأهلت أوروغواي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد الفوز 1-0، على بيرو ، فيما خسرت الإكوادور 1-3 من باراغواي ليصبح رصيد كل منهما 25 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية.

وينافس منتخب بيرو ، كولومبيا وتشيلي على فرصة التأهل للملحق العالمي.

كما أن هناك صراع ثلاثي شرس بين نجوم العالم على ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، حيث يتصدر البوليفي مارسيلو مارتينز الترتيب برصيد 10 أهداف، فيما ينافس نيمار 8 أهداف ، كل من لويس سواريز نجم أوروغواي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 7 أهداف، النجم ليونيل ميسي 6 أهداف.

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

مارسيلو مارتينز مورينو - بوليفيا - 10 أهداف

نيمار - البرازيل - 8 أهداف

لويس سواريز - أوروغواي - 7 أهداف

لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين - 7 أهداف

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 6 أهداف

ميكيل إسترادا - الإكوادور - 6 أهداف

كريستيان كويفا - بيرو - 5 أهداف

أليكسيس سانشيز - تشيلي - 5 أهداف

جيورجيان دي اراسكايتا - أوروغواي - 5 أهداف.

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