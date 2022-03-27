ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية

العالم - رياضة

وتأهلت منتخبات البرازيل والأرجنتين، إلى جانب منتخبا أوروغواي والإكوادور، حيث تتأهل أول 4 منتخبات بشكل مباشر إلى كأس العالم، ويخوض خامس الترتيب مواجهة فاصلة ضد منتخب من التصفيات الآسيوية.

وتأهلت أوروغواي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد الفوز 1-0، على بيرو ، فيما خسرت الإكوادور 1-3 من باراغواي ليصبح رصيد كل منهما 25 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية.

وينافس منتخب بيرو ، كولومبيا وتشيلي على فرصة التأهل للملحق العالمي.

كما أن هناك صراع ثلاثي شرس بين نجوم العالم على ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، حيث يتصدر البوليفي مارسيلو مارتينز الترتيب برصيد 10 أهداف، فيما ينافس نيمار 8 أهداف ، كل من لويس سواريز نجم أوروغواي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 7 أهداف، النجم ليونيل ميسي 6 أهداف.

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

مارسيلو مارتينز مورينو - بوليفيا - 10 أهداف

نيمار - البرازيل - 8 أهداف

لويس سواريز - أوروغواي - 7 أهداف

لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين - 7 أهداف

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 6 أهداف

ميكيل إسترادا - الإكوادور - 6 أهداف

كريستيان كويفا - بيرو - 5 أهداف

أليكسيس سانشيز - تشيلي - 5 أهداف

جيورجيان دي اراسكايتا - أوروغواي - 5 أهداف.