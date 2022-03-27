قائد الحرس الثوري يزور مناطق عمليات الدفاع المقدس جنوب غرب ايران

العالم - ايران

وافاد مراسل وكالة "فارس" من خرمشهر بان القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وصل الى خوزستان صباح اليوم الاحد وانضم الى القوافل الغفيرة الزائرة لمناطق الدفاع المقدس.

وحضر اللواء سلامي عند صرح شهداء شلمجة وادى التحية لشهداء كربلاء ايران وتحدث الى الزوار الحاضرين.

يذكر ان رحلات قوافل شعبية تنظم بعنوان "السالكون طريق النور" خاصة في عيد النوروز لزيارة مناطق العمليات الحربية لفترة الدفاع المقدس بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد واحياء ذكرى الشهداء في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988 .