الوفد اليمني المفاوض: على السعودية إثبات جديتها نحو السلام

العالم - اليمن

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة لع على تويتر” على النظام السعودي اثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية التي أعلنها الرئيس المشاط وذلك بالاستجابة لوقف اطلاق النار وفك الحصار وإخراج القوات الأجنبية من بلادنا.. مضيفا “عندها يحل السلام ويحين الحديث عن الحلول السياسية في أجواء هادئة بعيدا عن أي ضغط عسكري أو إنساني”.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن مهدي المشاط قد أعلن تقديم مبادرة من جانب واحد تتضمن عدة بنود أهمها إيقاف استهداف العمق السعودي وكافة العمليات العسكرية في الداخل لمدة ثلاثة أيام.

وقال الرئيس المشاط في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للصمود في وجه العدوان،” ندشن العام الثامن بدعوة ادقة إلى خطوات عملية تبني الثقة وتنقل الجميع من مربع القول إلى الفعل”.. مضيفا” نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام”.

وأضاف ” نؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي”.