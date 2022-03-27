ساعة الحسم تدق في التصفيات الآسيوية لمونديال قطر.. "الفوز ولا شيء آخر"

العالم – VAR

حيث تتصارع كل من المنتخبات العربية الثلاث وهي الامارات والعراق واخيرا لبنان للتربع على المركز الثالث للمجموعة الاولى بهدف التأهل الى الملحق الاسيوي لمواجهة ثالث المجموعة الثانية وهي استراليا.



قطع المنتخب العراقي خطوة مهمة نحو تحقيق حلم بلوغ الملحق المؤهل لمونديال2022، وذلك بفوزه الثمين على نظيره الإماراتي في الجولة قبل الأخيرة.

والان بات على أسود الرافدين مواصلة النجاح في اختبار الأمتار الأخيرة عندما يلاقي نظيره السوري في ختام التصفيات، لكن عليه أن ينتظر أيضا مساعدة عاجلة من كوريا الجنوبية في مباراتها ضد الإمارات لتكتمل المهمة.

ويناقش البرنامج موضوع تغيير الكادر الفني في منتخب سوريا و مجيئ غسان معتوق ،اعطى طاقة ايجابية للمنتخب مع لاعبيه الشباب ولكن و رغم صعوبة المهمة وعد معتوق بأن يقدم الفريق مباراة كبيرة بطموح الفوز.خاصة الفوز يحسن تصنيف العالمي، الذي سيكون مؤثرا في قرعة كأس أمم اسيا، التي تستضيفها الصين العام المقبل.

كما يسلط البرنامج الضوء على خسارة رجال الأرز حظوظهم في التأهل إلى النهائيات أو الملحق، وذلك بعد الخسارة أمام سوريا بثلاثية، وانحصار بطاقة التأهل للملحق بين الإمارات والعراق، مع بقاء احتمال ضئيل للغاية للمنتخب اللبناني بتحقيق الفوز على إيران، وخسارة الإمارات بأكثر من خمسة أهداف أمام كوريا الجنوبية، وبنفس الوقت خسارة العراق أمام سوريا.



ويبحث البرنامج في تقديم المنتخب اللبناني مستوى جيدا في المباريات الأولى من التصفيات وحقق نتائج ايجابية ، الا أنه هبط مستواه كلما تقدم في التصفيات.



كما يبحث في تأكيد إيفان هاشيك أن الفريق وضع مباراة سوريا خلف ظهره، وسيبذل المنتخب كل جهوده للظهور بالشكل اللائق أمام إيران، و هو لا يملك عدة لاعبين أساسيين كيف يتوقع أن تكون المباراة؟



الحسابات معقدة جدا أمام لبنان ، وهي الفوز بفارق كبير من الأهداف على إيران، وفي الوقت نفسه خسارة أو تعادل العراق، وهزيمة الإمارات بفارق كبير من الأهداف.



ويستضيف برنامج "VAR":



- المدرب العراقي خلف كريم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...