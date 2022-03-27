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رئيس لوغانسك: لانستبعد إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا

رئيس لوغانسك: لانستبعد إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

لم يستبعد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إمكانية إجراء استفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا الاتحادية في المستقبل القريب.

العالم ـ أوروبا

وقال باسيتشنيك في لقاء مع صحفيين أجانب "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيجرى استفتاء على أراضي الجمهورية، يمارس فيه الشعب حقه الدستوري المطلق ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى روسيا الاتحادية".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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