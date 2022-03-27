شاهد.. صور جديدة من حريق "أرامكو" في جدة

العالم-السعودية

وفي تعليقها على الصورتين، كتبت "أسوشيتد برس": تظهر صورة الأقمار الصناعية هذه من "Planet Labs PBC" حريقا لا يزال مشتعلا في منشأة "أرامكو" السعودية النفطية بشمال جدة، بعد هجوم شنه المتمردون الحوثيون في اليمن قبل سباق الفورمولا 1 بجدة، المملكة العربية السعودية، يوم السبت، 26 مارس، 2022..تعهدت السلطات يوم السبت بأن سباق الـF1 سيبدأ يوم الأحد" على حد تعبيره.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الجمعة، تنفيذ عملية "كسر الحصار الثالثة" التي استهدفت العمق السعودي بأعداد كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرارِ العدوان الأمريكي السعودي والحصارِ الظالمِ على شعبِنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع أن العملية شملت استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.