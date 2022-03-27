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أمير عبد اللهيان:

غياب قرار سياسي أميركي هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج في فيينا

غياب قرار سياسي أميركي هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج في فيينا
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ، خلال لقائه مساعد وزير خارجية الاتحاد الاوروبي إنريكي مورا ، إن " غياب قرار سياسي أميركي برفع الحظر هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية ، وبالنسبة لنا يمثل التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والرفع الفعال للحظر أولوية قصوى. "

العالم - ايران
وكان "إنريكي مورا" ، نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ، الذي يزور طهران للتشاور مع علي باقري ، كبير المفاوضين الإيرانيين ، قد اجرى اليوم (الأحد) لقاءا قصيرا مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بحث خلاله اخر مستجدات محادثات الغاء الحظر عن ايران في فيينا.

وأعرب أمير عبد اللهيان خلال هذا اللقاء عن تقديره لجهود "جوزيب بوريل" وإنريكي مورا ، وافاد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية شاركت بجدية في محادثات فيينا وقدمت المبادرات اللازمة للتوصل إلى اتفاق ، وأوضح ان الأطراف الأخرى ، ولا سيما الادارة الاميركية يتعين عليها أن تتخذ نهجًا واقعيًا لحل القضايا المتبقية.

وأضاف وزير الخارجية الايراني أن غياب قرار سياسي أميركي برفع اجراءات الحظر المرتبطة بالمنافع الاقتصادية للشعب الإيراني هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية ، مؤكدا ان "التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والرفع الفعال للعقوبات هو أولوية قصوى".

بدوره قدم إنريكي مورا ، نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ، تقريرًا عن آخر تطورات المفاوضات النووية وتقييمه للمضي للمسار الراهن .

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