سكب عليه البنزين بحجة إزعاجه.. جريمة حرق حتى الموت تروع مصر!

العالم - حوادث

وهزت الجريمة المروعة الشارع المصري، وتصدرت هاشتاغات "حق مصطفى سراج"، و"حقك مش هيضيع يا مصطفى"، وغيرهما، قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر يوم الأحد، حيث أبدى الكثير تعاطفهم مع الضحية.

وقال أصدقاء القتيل إن مصطفى سراج (22 عاما)، كان ينتظر تخرجه من كلية التجارة بجامعة دمياط، بعد شهرين من الآن، وكان يعمل في نفس الوقت في أحد مطاعم محافظة دمياط، ثم يعود إلى مسكنه حتى ينال قسطا من الراحة.

وقال أصدقاء مصطفى أن جيران الراحل في الشقة المقابلة له، كانوا يزعجون سكان العمارة بالأصوات المرتفعة فذهب إليهم الفقيد لطلب الهدوء، نظرا لطبيعة عمله، ودراسته في نفس الوقت.

وأضافوا أن أحد الشباب من جيران مصطفى، استغل وجود الأخير وحده في الشقة فجر الخميس الماضي، لإلقاء بنزين عليه وزجاجات مولوتوف عليه، مشيرين إلى أن الجيران الآخرين حاولوا إنقاذ مصطفى وذهبوا به إلى المستشفى، في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة هناك بعد ساعات من الحادث.

ويبدو أن أهل الجاني زعموا أن سراج قام بمعاكسة شقيقة الجاني، فذهب الأخير للتحدث معه إلا أنها تحولت إلى مشاجرة.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن المتهم، ويدعى أدهم مصطفى، محبوس في قسم شرطة دمياط الجديدة، بتهمة إلقاء بنزين على سراج، ما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95 في المئة في مختلف أنحاء الجسم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المتهم اعترف بقيامه بسكب البنزين على الطالب المجني عليه، بعد حدوث مشاجرة بينهما، بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة المتهم.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم احتياطياً لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تمهيدا لإحالته للمحاكمة جنائيا، بحسب الصحيفة.