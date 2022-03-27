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قائد الثورة يعين حجة الإسلام قاضي عسكر سادنا لعتبة السيد عبد العظيم

قائد الثورة يعين حجة الإسلام قاضي عسكر سادنا لعتبة السيد عبد العظيم
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

عين قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي حجة الاسلام قاضي عسكر سادنا عتبة السيد عبد العظيم الحسني وذلك خلفا للراحل آية الله الشيخ محمد محمدي الري شهري الذي لبى نداء ربه الاسبوع الماضي.

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