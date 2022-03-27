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اتحاد الشغل التونسي: 25 يوليو كان نتيجة لفشل سياسي والمسار بعده بدأ ينحرف

اتحاد الشغل التونسي: 25 يوليو كان نتيجة لفشل سياسي والمسار بعده بدأ ينحرف
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

صرح أمين عام اتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي خلال اجتماع على هامش المؤتمر العادي للمنظمة الشغيلة بالقصرين، بأن تاريخ 25 يوليو 2021 كان نتيجة لفشل سياسي ما قبله.

العالم - تونس

وقال: "يشتمون الاتحاد لماذا لا يصف 25 يوليو بالانقلاب؟ بعد أن تسببوا في إراقة الدماء في ساحة محمدي علي"، وذلك في تعليقه على دعوات عدد من الأحزاب إلى التنديد بما وقع يوم 25 يوليو 2021.

وشدد الطبوبي على أن الاتحاد "ضد الانفراد بكل السلطات"، داعيا إلى إيجاد توازن سياسي في المشهد.

وأضاف الطبوبي في كلمته "المسار بعد 25 يوليو بدأ ينحرف".

وحذر من خطورة التصنيف السلبي للاقتصاد التونسي من قبل مؤسسات مالية عالمية، مجددا دعوته إلى "وحدة وطنية صماء" لتجاوز الأزمة.

وذكّر بأنه قد طالب من الرئيس قيس سعيد أن "يخرج ويوجهنا ويحدثنا عن وجهتنا".

وبخصوص ما يتعرض له الاتحاد من هجمات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الأمين العام "بعد الثورة هاجمنا الذباب الأزرق، واليوم ذباب آخر يحاول استهدافنا، لكننا صامدون مهما كان ذبابهم".

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