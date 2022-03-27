ألمانيا تدرس شراء منظومة مضادة للصواريخ من كيان الاحتلال

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وقال مقرر ميزانية الدفاع في البرلمان الألماني أندرياس شفارتز في حديث لصحيفة "بيلد"، إنه يتعين على بلده أن "يحمي نفسه بشكل أفضل من التهديد الروسي"، مشيرا إلى أن برلين لذلك تحتاج إلى "درع صاروخية على نطاق ألمانيا".

من جانبها، ذكرت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري-أغنيس شتراك-زيمرمان أنه يتعين على برلين الاهتمام بهذا الموضوع، معتبرة ذلك "أمرا منطقيا نظرا للتهديد ومختلف أنظمة الأسلحة التي تمتلكها روسيا".

وكان شولتس قد أعلن أواخر فبراير عن تخصيص مائة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وتحقيق هدف تجاوز النفقات العسكرية نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.