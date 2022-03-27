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طالبان تحظر بث 'بي بي سي بشتو'

طالبان تحظر بث 'بي بي سي بشتو'
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها جماعة "طالبان" حظرت بث برامج قناتها الناطقة بالبشتوية في البلاد.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وأكدت "بي بي سي بشتو" اليوم الأحد أن هذا الإجراء يأتي من قبل حكومة "طالبان" بعد منعها شركاء الهيئة البريطانية المحليين في الأيام الأخيرة من بث الحلقات الإخبارية لقناتي "بي بي سي" باللغتين الأوزبكية والفارسية.

وأوضحت القناة أن مصادر مختلفة في "طالبان" أبلغت "بي بي سي" بأن هذا القرار اتخذ على مستوى قيادة الحركة، دون شرح دوافعه.

وذكر مدير الخدمة العالمية لـ"بي بي سي"، طارق كفالة، في بيان له أن هذا الإجراء يمثل "تطورا مقلقا"، ودعا "طالبان" إلى مراجعة قرارها وإعادة السماح للقنوات الأفغانية المتعاونة مع "بي بي سي" باستئناف بث برامجها.

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