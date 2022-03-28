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اميركا وسلاح العقوبات (الجزء الأول)

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج "نوافذ" هذا الاسبوع العقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب الخيار المفضل لدى الولايات المتحدة الاميركية في سياسياتها الخارجية.

العالم - نوافذ

العقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب، هي الخيار المفضل لها في السياسيات الخارجية، تدابير واجراءات اقتصادية بحق دول وكيانات وافراد والذريعة اعمال عدوانية او تهديد للسلم الدولي، وهي اضحت البديلة عن الحروب العسكرية لفرض تنازلات او تغيرات ذات طبيعة سياسية اواقتصادية او عسكرية، وهي سلاح تلجأ اليه واشنطن لتثبيت هيمنة ومنع تحرر وقهر شعوب، بيد انها عقوبات قل ما حققت مبتغاها في تطويع دول واخضاع كيانات فكان نجاح لايران مثلا في بناء اقتصاد زراعي صناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي وتقدم في مجالات علمية، بيد أنها فاقمت ازمات انسانية لشعوب بحصار ظالم ادى الى نقص في الدواء والغذاء والمحروقات.

اميركا وسلاح العقوبات موضوع النقاش في هذه الحلقة من برنامج نوافذ حيث يستضيف:

الخبير بالاقتصاد والاسواق المالية - عماد عكوش

الاستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية - الدكتور على فضل الله

الاكاديمي والمتخصص بالاعلام السياسي - الدكتور مكرم خولي مخول

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