أهم احداث المغرب العربي بعين العالم (الجزء الأول)

العالم - المغاربية

غضب في الجزائر بعد "الانقلاب المفاجئ" من اسبانيا، التي اعربت عن دعمها لمقترح المغرب بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل اجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة البوليساريو.

واجرى كل من المغرب وفرنسا مناورات عسكرية مشتركة بالقرب من الحدود مع الجزائر، وتعد هذه التدريبات من بين الانشطة الدولية في المنطقة العسكرية الشرقية التي شيدها المغرب في مطلع يناير كانون الثاني الماضي.

أما في تونس، ايقافات تطال عدد من الصحافين في تونس ما ادى بعودة المخاوف بشأن حرية الاعلام والتدبير في ظل القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

ليبيا: في ظل تعقيدات المشهد السياسي في ليبيا، تسعى البعثة الاممية للتوصل الى اتفاق مع القوى الفاعلة تتعلق بالانتخابات والترتيبات الدستورية والدفع من اجل اجراء انتخابات في البلاد في اقرب وقت ممكن.

وفي سياق آخر، اثارت تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في اسبانيا جدلا بعد قوله امام ابناء الجالية الموريتانية ان بلادهم فقيرة، مادفع ببعض المعارضين باتهامه بسوء تيسير شؤون الدولة.