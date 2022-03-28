الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

في 'يوم الأرض'.. دعوات للتظاهر في الرباط تضامنا مع فلسطين واحتجاجا على التطبيع

في 'يوم الأرض'.. دعوات للتظاهر في الرباط تضامنا مع فلسطين واحتجاجا على التطبيع
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

بالتزامن مع مشاركة المغرب في اجتماع النقب، والذي يجتمع فيه وزراء خارجية دول عربية من بينهم المغرب مع وزيري خارجية "اسرائيل" وأمريكا، دعا نشطاء مغاربة، للتظاهر تضامنا مع فلسطين واحتجاجا على مسار التطبيع العربي مع "اسرائيل".

العالم- افريقيا

وبمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، و في إطار برنامج فعالياتها الداعمة للقضية الفلسطينية و الرافضة لكل أشكال و مظاهر التطبيع، أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والتي تضم ممثلين عن مختلف التيارات السياسية، عن عزمها الخروج للاحتجاج.

وقالت السكراترية الوطنية للمجموعة يوم أمس، أنها ستنظم وقفة شعبية تحت شعار “فلسطين و المقاومة خيارُنــا …التطبيع و العمالة خـرابُـنا”، وذلك يوم الأربعاء 30 مارس 2022، الساعة السادسة 6.00 مساء، أمام البرلمان بالرباط.

وكانت قوات الأمن قد منعت العام الماضي، في نفس الفترة من السنة، وقفة تضامنية مع فلسطين، في العاصمة الرباط، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ45 لـ”يوم الأرض” الفلسطيني.

و”يوم الأرض الفلسطيني”، هو اليوم الذي استشهد فيه 6 فلسطينيين، وذلك خلال احتجاجات ضد قرار إسرائيلي بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث، والنقب، وذلك يوم 30 مارس 1976.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي ترد على الاجتماع العربي-الإسرائيلي في النقب

الإحتلال يعلن استضافتة قمة أمريكية إماراتية بحرينية مغربية في تل أبيب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء فلسطين: الانتخابات المحلية بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

إنسانية سوق العمل

وزير النفط الايراني يؤكد اهمية الاجتماع المقبل لـ'اوبك بلس'

في 'يوم الأرض'.. دعوات للتظاهر في الرباط تضامنا مع فلسطين واحتجاجا على التطبيع

مفاجأة على مسرح 'الأوسكار'.. ويل سميث يصفع مقدم الحفل