في 'يوم الأرض'.. دعوات للتظاهر في الرباط تضامنا مع فلسطين واحتجاجا على التطبيع

العالم- افريقيا

وبمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، و في إطار برنامج فعالياتها الداعمة للقضية الفلسطينية و الرافضة لكل أشكال و مظاهر التطبيع، أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والتي تضم ممثلين عن مختلف التيارات السياسية، عن عزمها الخروج للاحتجاج.

وقالت السكراترية الوطنية للمجموعة يوم أمس، أنها ستنظم وقفة شعبية تحت شعار “فلسطين و المقاومة خيارُنــا …التطبيع و العمالة خـرابُـنا”، وذلك يوم الأربعاء 30 مارس 2022، الساعة السادسة 6.00 مساء، أمام البرلمان بالرباط.

وكانت قوات الأمن قد منعت العام الماضي، في نفس الفترة من السنة، وقفة تضامنية مع فلسطين، في العاصمة الرباط، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ45 لـ”يوم الأرض” الفلسطيني.

و”يوم الأرض الفلسطيني”، هو اليوم الذي استشهد فيه 6 فلسطينيين، وذلك خلال احتجاجات ضد قرار إسرائيلي بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث، والنقب، وذلك يوم 30 مارس 1976.