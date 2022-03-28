شاهد: عملية الخضيرة الاستشهادية رداً علی التطبيع العربي

العالم - الاحتلال

وسائل اعلام عبرية اعترفت بمقتل مستوطنين اثنين واصابة ستة اخرين بينهم شرطيان في عملية اطلاق النار في الخضيرة مشيرة الى ان غالبية المصابين من الجنود الصهاينة وأقرت شرطة الاحتلال بإصابة اثنين من أفرادها، مؤكدة اعدام منفذي العملية ميدانياً.

وأظهرت تسجيلات مصورة أن مسلحا ببندقية أطلق النار باتجاه عناصر أمن إسرائيلين لحظة نزولهم من حافلة. وبعد إصابة عناصر الأمن انضم شخص آخر إلى المنفذ بعد أن استولى على بندقية أحد المصابين.

مستشفى هلل يافي بدورها اكدت استقبال عشرة مصابين وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة مشيرة الى ان ثلاثة اخرين تتراوح اصابتهم بين متوسطة وخطيرة بالاضافة الى اصابة خمسة اخرين.

وعلى اثر ذلك نشبت مشادة حادة بين وزير الأمن الإسرائيلي عومر بارليف الذي تفقد مكان العملية وعضو الكنيست إيتمار بن غفير خلال بث مباشر على الهواء في مكان عملية الخضيرة.

القناة السابعة العبرية ذكرت أن منفذي عملية إطلاق النار من مدينة وادي عارة شمال فلسطين المحتلة، ويحملان الهوية الإسرائيلية. وتبين لاحقًا أن الشهيدين هما أيمن وإبراهيم إغبارية من مدينة أم الفحم.

وقبل خمسة أيام، قتل اربعة مستوطنين وأصيب عدد آخر بجراح في عملية فدائية في السبع نفذها طعنا ًودعساً الأسيرُ المحرر محمد أبو القيعان من قرية حورة في النقب جنوب فلسطين المحتلة، قبل استشهاده.

العملية الاستشهادية لقيت ترحيباً شعبياً وسياسياً فلسطينياً وأكدت الفصائل ان عملية الخضيرة بمثابة رد طبيعي علی جرائم الاحتلال الاسرائيلي، فباركت حركة حماس العملية مؤكدة انها رد علی عدوان وارهاب الاحتلال.

كذلك أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب ان عودة العمليات الفدائية في العمق الصهيوني ضرورية لردع العدوان والارهاب.

من جانبها أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية الخضيرة البطولية مشددة علی أنها رد عملي علی قمة التطبيع التي يشارك فيها وزراء خارجية عرب علی ارض النقب في الداخل الفلسطيني المحتل. بدورها قالت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ان العملية تؤكد رفض كل اشكال التطبيع واللقاءات مع الكيان الاسرائيلي.