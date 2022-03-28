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إصابة رئيس وزراء الاحتلال 'الإسرائيلي' بكورونا

إصابة رئيس وزراء الاحتلال 'الإسرائيلي' بكورونا
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

يأتي الإعلان عن إصابة بينيت غداة لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

أظهر فحص إصابة رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، بكوفيد-19، وفق ما أعلنه مكتبه الاثنين غداة لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس المحتلة.

وتأتي إصابة بينيت على هامش اجتماع غير مسبوق مع وزراء خارجية الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع تل أبيب.

وأفاد مكتب بينيت في بيان بأن "رئيس الوزراء بحال جيد وسيواصل برنامج عمله كما هو مقرر من منزله".

ومساء الأحد، تواجد بينيت في مكان عملية الخضيرة التي أسفرت عن مقتل شرطيين "إسرائيليين" وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

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