إصابة رئيس وزراء الاحتلال 'الإسرائيلي' بكورونا

العالم - فلسطين

أظهر فحص إصابة رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، بكوفيد-19، وفق ما أعلنه مكتبه الاثنين غداة لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس المحتلة.



وتأتي إصابة بينيت على هامش اجتماع غير مسبوق مع وزراء خارجية الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع تل أبيب.



وأفاد مكتب بينيت في بيان بأن "رئيس الوزراء بحال جيد وسيواصل برنامج عمله كما هو مقرر من منزله".

ومساء الأحد، تواجد بينيت في مكان عملية الخضيرة التي أسفرت عن مقتل شرطيين "إسرائيليين" وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.