شاهد..تبعات قرار اسبانيا الجديد على الحكومة

العالم - خاص بالعالم

قال صالح في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "المغاربية"، إن قرار اسبانيا المفاجئ ازاء الصحراء الغربية كان متوقعانتيجة لعملية الضغط والابتزاز التي مارستها السلطات المغربية طوال سنتين، ومنذ تاريخ استدعاء سفيرة المغرب لدى مدريد احتجاجا على ما سمي بالممارسات الاسبانية اتجاه المغرب.

واوضح صالح، ان السلطات المغربية، من خلال الغضط على اسبانيا عبر سبتة ومليلية والهجرة الغير الشرعية التي سببت ضغط كبيرا على اسبانيا، سوءا من الناحية الاقتصادية او الجتماعية او السياسية من حيث تحمل تكلفة اللاجيئن، جعلت اسبانيا تتراجع عن موقفها المؤيد في تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره.

ورأى صالح، ان اسبانيا كانت تمتلك اوراق رابحة لمواجهة هذه الابتزازات اهمها انها من اكبر شركاء المغرب الاقتصادية حتى تحافظ على المبدا الذي ظلت الحكومات الاسبانية المتعابقة محافظة عليه وهو مبدا ان الشعب الصحراء الغربية هو من يقرر مصيره ، ولكنها تخاذلت في هذا الموقف.

وشدد صالح على ان قرار اسبانيا سيكون له عدة تداعيات على الحكومة الاسبانية، على المستوى علاقاتها الخارجية والداخلية، حيث هذا القرار، سوف يجعل استمرار وبقاء هذه الحكومة امر مستحيل لانه سيدفع باجراء انتخابات مسبقة لا يملك فيها الحزب الاشتراكي الحاكم فرصا واسعة في الفوز والبقاء على سدة الحكم.