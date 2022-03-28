شاهد.. قرار وقف الحرب في اوكرانيا بيد زيلنسكي

العالم - خاص بالعالم

وقال الجبوري، في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن الدور الذي تلعبه اوكرانيا، هو تهديد روسيا الاتحادية امنيا عبر تعزيز تواجد الناتو على حدودها، مضيفا، أن الرئيس الاوكراني زيلينسكي اوغل في التنسيق مع الناتو والولايات المتحدة الاميركية.

واوضح الجبوري،أن الخيارات الان امام زلينسكي باتت قليلة ويواجه مشكلة عدم مشاركة الناتو في الحرب ورفضه لمد اوكرانيا بالسلاح.

وأكد الجبوري، أن وقف الحرب في اوكرانيا، يحتاج الى قرار سياسي شجاع من الرئيس الاوكراني زيلينسكي، لأن روسيا يكفيها بان تعلن اوكرانيا حيادها للحيلولة دون ان تكون هناك اية تهديدات من الناتو.