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بريطانيا تبلغ حفتر برفض الحرب.. وباشاغا: حكومتي بطرابلس قريبا

بريطانيا تبلغ حفتر برفض الحرب.. وباشاغا: حكومتي بطرابلس قريبا
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان في ليبيا، فتحي باشاغا، قرب استلام حكومته لمهامها في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى وجود اتصالات مع جهات محلية ودولية لتأمين عملية الاستلام من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالتزامن مع موقف بريطاني حذر من عودة الحرب في البلاد.

العالم- افريقيا

وقال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي، الأحد، إن حكومته ستكون متواجدة في العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد باشاغا في تصريحات صحفية، أن "اتصالات دولية مكثفة تجرى لخلق أجواء ملائمة، لأن الحكومة المنتهية الولاية أحدثت تشويشا إعلاميا، والآن الرأي العام تغيّر كثيرا.. وفي الأيام القليلة القادمة سوف ندخل إلى طرابلس".

وأشار باشاغا إلى أن المواجهة مع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة "تتم بقوة القانون ولا يمكن الانزلاق للصراع المسلح".

والسبت، شدد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان في حوار مع قناة "الوسط" المحلية، على أن حكومته "لن تعمل إلا في طرابلس"، وفق تعبيره.

سفيرة بريطانيا تلتقي حفتر

وفي السياق ذاته، شددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، في لقاء مع الجنرال خليفة حفتر، على رفض بلادها لعودة الحرب إلى ليبيا وأهمية تواصل جميع الأطراف مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز.

وقالت السفيرة البريطانية في تغريدة على حسابها في "تويتر" أنها أوضحت لحفتر موقف بلادها أن "ليبيا بحاجة إلى تجنب عودة الحرب".

وأضافت هرندل في أول زيارة لها إلى المنطقة الشرقية، أنها ناقشت مع حفتر الغزو الروسي لأوكرانيا وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا.

"القاعدة الدستورية"

إلى ذلك، أعربت كتلة "برلمانيون ضد التمديد" بمجلس النواب في مراسلة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، عن استعدادها للمشاركة في أعمال لجنة إعداد القاعدة الدستورية.

وعبرت الكتلة البرلمانية عن رغبتها في "التعاطي بإيجابية والتحلي بروح المسؤولية الوطنية استجابة لندائها وتلبية لمطالب الشعب الليبي في إنهاء حالة الانقسام والفوضى التي تعيشها البلاد".

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