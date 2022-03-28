الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
٠١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-03-2022

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 28-03-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيطرة على الحريق في مشروع مطار الكويت الدولي

بريطانيا تبلغ حفتر برفض الحرب.. وباشاغا: حكومتي بطرابلس قريبا

العميد صباحي فرد: العدو لا يجرؤ حتى على التفكير بمهاجمة سماء ايران

استشهاد مواطن بقصف صاروخي سعودي على صعدة

روسيا: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي 'بشرط'

الملك الأردني يصل إلى رام الله