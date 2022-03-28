كلمة السيد الحوثي بمناسبة شهر رمضان المبارك

العالم - اليمن

وقال السيد الحوثي إننا: "نجتمع اليوم في سياق الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، شهر رمضان موسم تربوي عظيم يساعد الإنسان على الارتقاء الروحي الإيماني".

واضاف أن : "فئة كبيرة من مجتمعنا تعاني من ارتفاع الأسعار والحصار إضافة للأحداث في أوكرانيا والحرب الباردة بين روسيا وأمريكا وما نتج عنها من تأثيرات، أن هناك مساحة كبيرة تنتشر فيها المعاناة والمأساة والعنوان الأول لمساعدتهم هو الإطعام في شهر رمضان وغيره.

واوضح السيد الحوثي أن أهم ما يجب الحرص عليه في شهر رمضان هو مساعدة الآخرين وبشكل أساسي في إطعامهم، لأن ارتفاع الأسعار يسبب معاناة للكثير من الأسر خصوصا في ظل انخفاض المداخيل بسبب الحصار.

وأكد أن الحصار جرم كبير من تحالف العدوان وهو من أبشع جرائمهم الوحشية اللاإنسانية، مشددا على ان تحالف العدوان يريد أن يعاني كل أبناء شعبنا في الحصول على متطلبات حياتهم ويحارب الشعب اليمني بكله والحصار حرب شاملة تصل إلى كل أسرة ومنزل.

واشار السيد الحوثي الى ان السياسات الاقتصادية للنظام السابق القائمة على الاستيراد وتعطيل الإنتاج الداخلي أحدثت ضررا كبيرا على شعبنا، من أضرار السياسات الاقتصادية السابقة هو التأثر الكبير بالحرب في أوكرانيا لأن 30% من القمح في اليمن مستورد من أوكرانيا.

واكد على ان السياسات الأمريكية تنشر الحروب وتصنع الأزمات وتجلب الشر للبشرية، مشيرا الى ان أسباب المعاناة أيضا العبث في الداخل سواء من التاجر بمساهمة من بعض المسؤولين أو الاحتكار ورفع الأسعار.

ولفت السيد الحوثس الى ان وزارة الصناعة والتجارة إضافة لمسؤولي المحافظات عليهم مواجهة تأثيرات ظروف الحصار والمتغيرات الدولية، وان على الجميع التعاون بمواجهة التلاعب بالأسعار والاحتكار.

وبين قائد حركة انتصار الله بان مسؤولي الدولة يجب أن يندمجوا مع المجتمع ويكونوا بين الناس ليعرفوا كل التفاصيل، مشيرا الى ان دور الإعلام يجب أن يكون إيجابيا في معالجة المشاكل وليس التلاعب بآلام الناس والدفع نحو الفوضى.

مشددا على التجار أن يتقوا الله وألا يستغلوا شهر رمضان لرفع الأسعار، وان مبادرة بعض التجار لخفض الأسعار في شهر رمضان عمل رائع ولفتة إنسانية وأخلاقية ونأملها من كل التجار الخيرين.

تابع: ـأن بتوفيق الله تم تدشين العام الثامن بعملية كسر الحصار الثالثة التي وصل صداها كل العالم.

حذر السيد الحوثي تحالف العدوان من تفويت فرصة المبادرة ويؤكد: ستندمون اذا فوتموها، بان لن ينالوا جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا، ولن نقبل أبدا باستمرار الحصار، موكدا على ان ليس أمامهم مجال ليسلموا من الضربات والخروج من الورطة إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

واكد قائد "حركة انصار الله" الى التصدي لحصارهم الصبر وبالاستعانة بالله وباستهدافهم بكل ما يستطيع حتى يرفعوا الحصار، منوه يجب العناية بأسبوع النظافة وإطلاق حملة قبل شهر رمضان ونشكر الإخوة من عمال النظافة.